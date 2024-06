Três turistas estrangeiros são encontrados mortos na Grécia em uma semana

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 16/06/2024 - 15:41 Para compartilhar:

O corpo de um turista americano de 55 anos foi descoberto neste domingo na ilha grega de Corfu, elevando para três o número de turistas estrangeiros encontrados mortos na Grécia em uma semana, segundo a imprensa local.

A maioria desses turistas fazia caminhada sob sol quente, no momento em que a Grécia é atingida por uma onda de calor e registra temperaturas superiores a 38ºC.

O corpo do americano, encontrado no mar por outro turista perto do porto de Mathraki, passará por uma autópsia, informaram a agência de notícias grega Athens e o canal de TV público ERT.

Segundo a agência, o americano passava férias em Mathraki e havia sido visto pela última vez por moradores na última terça-feira, em um café.

Esse foi o corpo mais recente de turista estrangeiro encontrado no país, após o do médico Michael Mosley, astro da TV britânica, descoberto no último dia 9 na ilha de Symi, e o de um turista holandês de 74 anos encontrado ontem na ilha de Samos.

Duas francesas, de 73 e 64 anos, estão desaparecidas na ilha de Sikinos, e outra turista na ilha de Amorgos.

