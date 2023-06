Três turistas britânicos desaparecem após incêndio de seu iate no Egito

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 11/06/2023 - 10:04 Compartilhe

Três turistas britânicos foram dados como desaparecidos neste domingo (11), após incêndio no iate, no qual navegavam no Mar Vermelho, no Egito, informaram autoridades locais.

“Quinze passageiros, dez membros da tripulação e dois guias turísticos” foram resgatados, detalharam as autoridades regionais do Mar Vermelho em um comunicado, acrescentando que as operações estão em andamento para encontrar os três turistas desaparecidos.

O iate “Hurricane” fazia uma travessia de seis dias que terminaria neste domingo, quando ocorreu um incêndio a cerca de 25 quilômetros do balneário de Marsa Alam, no Mar Vermelho.

Segundo informações iniciais, o fogo foi causado por uma falha elétrica na sala de máquinas, afirmaram as autoridades.

O Mar Vermelho é um dos destinos turísticos mais importantes do Egito, um país que enfrenta uma grave crise econômica e depende desse setor, que representa 10% de seu Produto Interno Bruto (PIB).

