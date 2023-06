Três soldados morrem no Iraque em ataque atribuído ao EI

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 11/06/2023 - 9:53 Compartilhe

Três soldados do Exército iraquiano morreram, e outros quatro ficaram feridos, neste domingo (11), em um ataque atribuído ao grupo jihadista Estado Islâmico, no norte do Iraque, de acordo com uma fonte militar.

O ataque com armas automáticas ocorreu por volta das 4h locais (22h em Brasília), disse o oficial, que pediu para não ser identificado.

Nenhum grupo reivindicou a autoria do ataque até o momento.

“Três soldados, incluindo dois oficiais, morreram, e outros quatro soldados ficaram feridos, no ataque contra seu quartel localizado em Wadi al-Naft”, cerca de 25 km a oeste de Kirkuk, acrescentou.

A área onde ocorreu o ataque, entre Kirkuk, uma cidade sob controle do governo federal, e a região autônoma do Curdistão iraquiano, é uma das regiões disputadas por ambas as entidades.

Após uma meteórica chegada ao poder em 2014 e a conquista de vastos territórios no Iraque e na vizinha Síria, o Estado Islâmico viu seu autoproclamado “califado” desmoronar sob sucessivas ofensivas nesses dois países.

As autoridades iraquianas declararam a “vitória” sobre o EI no final de 2017, mas pequenos grupos continuam lançando ataques esporádicos contra o pessoal do Exército e da polícia, especialmente em áreas rurais e remotas ao norte de Bagdá.

No final de abril, a coalizão internacional contra o Estado Islâmico relatou uma forte queda desses ataques, tanto no Iraque quanto na vizinha Síria, durante os primeiros meses de 2023.

