Três policiais do Arkansas são identificados em vídeo viral de prisão violenta

Por Brendan O’Brien

(Reuters) – As autoridades do Arkansas identificaram nesta segunda-feira os três policiais que protagonizaram no final de semana um vídeo publicado na internet que os mostra socando e chutando um suspeito no chão do lado de fora de uma loja de conveniência.

O Gabinete do Xerife do Condado de Crawford disse no Facebook que dois de seus agentes, Zack King e Levi White, estavam envolvidos no incidente, assim como Thell Riddle, um policial da cidade de Mulberry.

King e White foram suspensos, enquanto o departamento de Mulberry colocou Riddle em licença administrativa enquanto aguarda uma investigação, informaram as agências em comunicados separados.

O escritório do xerife não divulgou as idades dos oficiais ou seus tempos de serviço. Não estava imediatamente claro se eles têm advogados.

O suspeito que foi visto filmado sendo espancado no Arkansas parecia ser branco, assim como os três policiais envolvidos no incidente.

O vídeo, gravado por um espectador e compartilhado amplamente nas mídias sociais e redes de notícias, mostra um policial socando um suspeito no rosto enquanto ele segurava sua cabeça no chão, enquanto outro policial chutava o homem nas pernas e na barriga.

Um terceiro policial foi visto segurando o suspeito no chão. O vídeo termina depois que um dos policiais aponta para quem estava gravando e ordena que pare de gravar.

“Eu, como muitos de vocês, fiquei chocado e enojado com o que vi”, disse o prefeito de Mulberry, Gary Baxter, em um comunicado publicado na conta da cidade no Facebook na noite de domingo.