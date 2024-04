Três policiais assassinados em emoscada no no sul do Chile

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 27/04/2024 - 10:49 Para compartilhar:

Três policiais foram assassinados na madrugada deste sábado no sul do Chile, vítimas de uma emboscada no dia em que o país comemora o aniversário da instituição policial, anunciou o presidente Gabriel Boric.

“Na madrugada, recebemos a grave e dolorosa notícia de um atentado na província de Arauco em que três policiais foram assassinados”, informou o presidente, que viajava para a região, em sua conta na rede social X.

Os corpos dos policiais foram encontrados carbonizados dentro de uma viatura em uma estrada no município de Cañete, perto da cidade de Concepción, quase 500 quilômetros ao sul de Santiago.

A área está sob proteção militar devido aos incêndios criminosos que aconteceram na região, atribuídos principalmente a grupos radicais mapuches, o maior grupo étnico chileno, que exige a restituição de terras ancestrais.

O ataque aconteceu no dia em que os Carabineiros, a polícia militar chilena, comemoram seu aniversário.

Os eventos de comemoração foram cancelados após os assassinatos e o presidente declarou três dias de luto oficial.

“Eu garanto aos chilenos e chilenas que não haverá impunidade e que descobriremos o paradeiro dos autores deste crime terrível”, disse Boric, que descreveu os autores dos assassinatos como “terroristas”.

Ao lado de Boric, viajariam para a cidade de Concepción os comandantes do Exército, da Aeronáutica e da Marinha, além de parlamentares e o presidente da Supremo Corte.

A ministra do Interior e Segurança, Carolina Toá, também viajou para a região.

“Os bombeiros receberam um alerta sobre um veículo em chamas e, quando chegaram ao local, descobriram que era uma patrulha dos Carabineiros”, disse a ministra antes da viagem.

“Dentro do veículo, os bombeiros encontraram três funcionários mortos, carbonizados”, acrescentou.

