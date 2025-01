Três pessoas seguem desaparecidas após queda de ponte entre Maranhão e Tocantins

O Corpo de Bombeiros do Tocantins informou nesta segunda-feira, 6, que três pessoas seguem desaparecidas após o desabamento da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, localizada na BR-226 sobre o Rio Tocantins, que liga Estreito (MA) e Aguiarnópolis (TO). A estrutura caiu na tarde do dia 22 de dezembro de 2024, no momento em que diversos veículos transitavam, causando 14 mortes.

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma pessoa sobreviveu e entre os 14 mortos estão duas crianças, sete mulheres e cinco homens. Um carro foi recuperado e outros dois automóveis, quatro caminhões e três motocicletas seguem submersos no Rio Tocantins.

Conforme a corporação, as buscas são realizadas na superfície do Rio Tocantins por embarcações e drones aéreos e na água por mergulhadores da Marinha do Brasil e dos Corpos de Bombeiros do Maranhão, Brasília (DF), Pará e São Paulo.

Entre os veículos vítimas do desabamento, foram identificados caminhões-tanque carregados com ácido sulfúrico e defensivos agrícolas. Na quarta-feira, 1º, um corpo que havia sido identificado na cabine de um caminhão foi resgatado.

Segundo as análises de qualidade da água do rio feitas pela ANA (Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico), com a participação de vários órgãos ambientais, não há alterações significativas na qualidade da água.

Queda da ponte

A Ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que ligava os estados do Maranhão e Tocantins pela BR-226, desabou no fim da tarde do dia 22 de dezembro de 2024. A operação de busca e resgate teve início ainda no mesmo dia, com o reforço de várias frentes como Corpo de Bombeiros, empresas privadas e o emprego de embarcações, helicóptero e viaturas na região.

Até o momento, o trânsito de veículos – por meio de balsas – na região ainda não foi estabelecido pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). As empresas responsáveis pela manutenção da BR-226 “estão mobilizadas para atender exigências da Marinha do Brasil na execução dos acessos e do atracadouro necessários para a operação das balsas”.

Cumprida essa etapa e a liberação da outorga junto a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), as balsas deverão entrar em operação imediatamente sem custos. O serviço garantirá a travessia de carros de passeio, ambulâncias e caminhonetes.

* Com informações da Agência Marinha de Notícias e do Estadão