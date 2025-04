Três pessoas são mortas em ataque a tiros na Suécia

Três pessoas foram mortas em um ataque a tiros na cidade sueca de Uppsala, nesta terça-feira, 29. A polícia faz buscas pelo principal suspeito do crime.

A corporação afirmou ter recebido ligações de membros da população que ouviram tiros no centro da cidade, e que os serviços de emergência haviam corrido para o local.

“Três pessoas foram confirmadas como mortas após um tiroteio. A polícia está investigando o incidente como homicídio”, disseram os investigadores em um comunicado.

Testemunhas disseram à emissora SVT que ouviram cinco tiros e viram pessoas no local correndo para se proteger.

Dez pessoas foram mortas em fevereiro na cidade sueca de Orebro no tiroteio em massa mais mortal do país, no qual um solitário desempregado de 35 anos abriu fogo contra estudantes e professores em um centro de educação para adultos.

A Suécia vem sofrendo com uma onda de violência relacionada a gangues há mais de uma década que incluiu uma epidemia de violência com armas de fogo.

O governo de minoria de direita do país nórdico chegou ao poder em 2022 com a promessa de combater a violência relacionada a gangues. Ele endureceu as leis e deu mais poderes à polícia e, após o ataque em Orebro, disse que tentaria endurecer as leis sobre armas.