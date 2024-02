Três pessoas são feridas em ataque com arma branca em Paris

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 03/02/2024 - 10:04 Para compartilhar:

Três pessoas foram atacadas com arma branca e ficaram feridas, neste sábado (3), em uma estação de trem de Paris, e um suspeito foi detido, informou a polícia francesa à AFP, descartando, por enquanto, que se tenha tratado de um “ato terrorista”.

Os primeiros elementos da investigação não “sugerem que se trate de um ato terrorista”, declarou o chefe da polícia de Paris, Laurant Nuñez, acrescentando que o suspeito sofre de “transtornos psiquiátricos”.

O ataque aconteceu na Gare de Lyon, por volta das 8h locais (4h em Brasília), em uma sala subterrânea.

O agressor, armado com uma faca e um martelo, atacou três pessoas. Uma delas se encontra em estado grave, e seu prognóstico vital está comprometido, detalhou Nuñez em entrevista coletiva.

As outras duas pessoas tiveram ferimentos leves, e uma quarta está em estado de choque.

O suspeito declarou “espontaneamente” que sofre de “problemas psiquiátricos” e foram encontrados “medicamentos” em sua posse, acrescentou Nuñez.

De acordo com os documentos em seu poder, ele é natural do Mali e é “residente legal na Itália desde 2016, com autorização plenamente válida emitida em 2019”.

Foi contido por pessoas que estavam no local, até a intervenção da polícia ferroviária, disseram fontes policiais.

As mesmas fontes indicaram que ele aparentemente não gritou, ao cometer o ataque.

Esse incidente se deram a menos de seis meses antes dos Jogos Olímpicos de Paris, que acontecem de 26 de julho a 11 de agosto. Cerca de 15 milhões de visitantes são esperados na capital francesa durante a realização dos Jogos.

Mais de 100 milhões de passageiros passam todos os anos pela Gare de Lyon, de onde partem linhas de alta velocidade para o sudeste de França, mas também para Espanha, Suíça e Itália.

