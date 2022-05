Três paulistas ganham na rodada da Série D e forte chuva adia jogo na Paraíba

O futebol paulista entrou em campo neste sábado à tarde com seus cinco representantes dentro da sétima rodada da Serie D do Brasileiro. Foram três vitórias e duas derrotas de saldo. Dos 20 jogos previstos, um deles acabou adiado para domingo à tarde por causa da chuva na região nordeste, entre São Paulo Crystal-PB e Retrô-PE.

No Grupo A7, o São Bernardo fez 1 a 0, em casa, em cima do Nova Iguaçu-RJ, mesmo placar a favor do Paraná em cima do Santo André, em Curitiba. Na Arena Barueri, o Oeste perdeu, também por 1 a 0, para o Pérolas Negras-RJ, enquanto Volta Redonda-RJ e Cianorte-PR empataram sem gols.





São Bernardo e Paraná estão na frente, com 15 pontos, mas o time paulista leva vantagem no saldo de gols: 6 a 5. O Nova Iguaçu tem nove e o Oeste completa o G-4 com oito, seguido pelo Santo André, em quinto, e Pérolas Negras, ambos com sete pontos. O Cianorte tem seis e a Portuguesa, cinco.

Pelo Grupo A6, duas vitórias paulistas. Em Limeira, a Internacional bateu por 1 a 0 o URT-MG, enquanto em Poços de Caldas (MG), a Ferroviária fez 2 a 1 sobre a Caldense, de virada, na estreia do técnico Vinícius Munhoz, substituto de Thiago Carpini. A Inter está em terceiro lugar, com 12 pontos, enquanto a Ferroviária aparece em quinto, com oito.

Mesmo empatando em casa com o Bahia de Feira-BA por 1 a 1, o Real Noroeste-ES assumiu provisoriamente a liderança, com 13 pontos, mesma pontuação do Pouso Alegre-MG, que domingo recebe o Nova Venécia-ES, em Pouso Alegre (MG).

JOGO ADIADO

São Paulo Crystal-PB e Retrô-PE não jogaram por causa da forte chuva que caiu na cidade de Cruz do Espírito Santo-PB e deixou alagado o campo do estádio Carneirão. No início da noite, a CBF confirmou que eles voltarão a campo no domingo, às 15 horas, mas no Estádio Amigão, na capital João Pessoa (PB).

Os dois estão no Grupo A3, onde o Retrô lidera com 14 pontos e o São Paulo é terceiro, com 10. Isso porque o Icasa-CE tem 11 pontos após empatar por 1 a 1 com o América-RN, em quinto, com 10.

A rodada segue no domingo com mais 12 jogos no decorrer da tarde e outro jogo na segunda-feira.

Confira os jogos da sétima rodada da Série D:

Sábado

São Paulo Crystal-PB x Retrô-PE (adiado)

Tuna Luso-PA 0 x 2 Moto Club-MA

Portuguesa-RJ 0 x 0 Cianorte-PR

Paraná-PR 1 x 0 Santo André-SP

Aimoré-RS 2 x 0 Juventus-SC

Juventude-MA 0 x 0 4 de Julho-PI

Brasiliense-DF 0 x 2 Costa Rica-MS

Fluminense-PI 1 x 2 Pacajus-CE

Inter de Limeira-SP 1 x 0 URT-MG

Real Noroeste-ES 1 x 1 Bahia de Feira-BA

Caldense-MG 1 x 2 Ferroviária-SP

São Bernardo-SP 1 x 0 Nova Iguaçu-RJ

Oeste-SP 0 x 1 Pérolas Negras-RJ

Marcílio Dias-SC 1 x 1 São Luiz-RS

Porto Velho-RO 0 x 1 Rio Branco-AC

Icasa-CE 1 x 1 América-RN

Náutico-RR 3 x 5 Trem-AP

Juazeirense-BA 0 x 0 ASA-AL

Tocantinópolis-TO 4 x 1 Castanhal-PA

CSE-AL 2 x 1 Atlético Alagoinhas-BA

Domingo

12h

Operário-MT x Grêmio Anápolis-GO

15h

São Paulo Crystal-PB x Retrô-PE

Globo-RN x Sousa-PB

Pouso Alegre-MG x Nova Venécia-ES

Próspera-SC x Caxias-RS

15h30

Iporá-GO x Ação-MT

FC Cascavel-PR x Azuriz-PR

16h

Amazonas-AM x São Raimundo-RR

Afogados-PE x Crato-CE

Jacuipense-BA x Lagarto-SE

Sergipe-SE x Santa Cruz-PE

18h

Humaitá-AC x São Raimundo-AM

Segunda-feira

20h

Anápolis-GO x Ceilândia-DF