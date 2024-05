Três mortos na Ucrânia por lançamento de foguetes russos

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 05/05/2024 - 13:59 Para compartilhar:

Pelo menos três pessoas morreram e 16 ficaram feridas em vários bombardeios russos no leste e nordeste da Ucrânia, incluindo em Kharkiv, a segunda maior cidade do país, informaram as autoridades locais neste domingo (5).

Os ataques coincidem com a celebração da Páscoa ortodoxa na Ucrânia e na Rússia.

“Em Pokrovsk, o lançamento de foguetes matou duas pessoas e danificou uma casa”, disse Vadim Filashkin, governador ucraniano da região oriental de Donetsk, em mensagem no Telegram.

Pokrovsk fica a cerca de 60 km a noroeste de Donetsk, capital da região controlada pela Rússia que Moscou afirma ter anexado.

Uma terceira pessoa morreu em um bombardeio russo em Monachynivka, segundo o governador da região nordeste de Karkov, Oleg Synegoubov.

O corpo de uma mulher de 88 anos foi “retirado dos escombros” de uma casa, disse ele.

Em Kharkiv, outro bombardeio russo feriu pelo menos dez pessoas, segundo o governador desta região nordeste, Oleg Synegoubov.As forças russas atingiram o centro da cidade com uma “bomba aérea guiada”, acrescentou ele no Telegram.

Outro ataque durante a noite deixou seis feridos, incluindo uma menina nascida em 2015, informou anteriormente.

A força aérea ucraniana disse que a Rússia disparou 24 drones iranianos (Shahed) contra o seu território durante a noite e que 23 deles foram derrubados.

No campo de batalha, o Exército russo reivindicou a captura de outra cidade no leste da Ucrânia, onde as tropas de Moscou registraram vários avanços nos últimos meses.

O Ministério da Defesa russo afirmou em um comunicado que os seus soldados “libertaram completamente” a aldeia de Ocherétine, localizada a noroeste da cidade de Avdiivka, que caiu em fevereiro.

A Rússia está na ofensiva desde o fracasso do grande contra-ataque lançado pela Ucrânia em meados de 2023, se beneficiando do desgaste do Exército de Kiev, que tem dificuldade em recrutar novos soldados para repelir a invasão iniciada em fevereiro de 2022.

bur-jc/pc-sag/mb/aa