Três mortos na Ucrânia em ataque a Kherson

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 13/11/2023 - 14:07 Para compartilhar:

Três pessoas morreram e outras 15 ficaram feridas em um ataque russo no centro da cidade de Kherson, no sul da Ucrânia, nesta segunda-feira (13), disseram as autoridades locais.

O Exército russo ainda está muito próximo e apenas o rio Dnieper os separa da cidade, bombardeada quase diariamente.

Duas pessoas morreram – uma mulher de 62 anos e um homem de 45 – em um ataque russo “massivo” com foguetes e artilharia no centro da cidade no início da tarde, disse o governador de Kherson, Oleksandr Prokudin, em comunicado.

Pouco antes, um ataque de artilharia russa atingiu um carro nos subúrbios, matando um homem e ferindo uma bebê de dois meses quando o veículo pegou fogo, disse Roman Mrochka, chefe da administração militar da cidade de Kherson.

O país celebrou no sábado o primeiro aniversário da libertação de Kherson pelo seu exército, que pôs fim a oito meses de ocupação russa.

Os habitantes desta capital regional são agora apenas 60 mil, segundo as autoridades, em comparação com 300 mil antes do início da invasão russa, em fevereiro de 2022.

As tropas ucranianas controlam há um ano a margem direita do Dnieper e enfrentam o Exército russo na margem esquerda, que ainda ocupa parte das regiões de Kherson e Zaporizhzhia.

bur-led/pc/mb/aa

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias