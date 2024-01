Três mortos na China e feridos no Cazaquistão após terremoto

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 23/01/2024 - 12:46 Para compartilhar:

Três pessoas morreram e cinco ficaram feridas nesta terça-feira (23) na China por um terremoto de magnitude 7, que também deixou dezenas de feridos no Cazaquistão.

O terremoto registrado pouco depois das 2h locais (15h de segunda em Brasília) a 13 km de profundidade teve seu epicentro na região chinesa de Xinjiang, a 140 km da cidade de Aksu.

Três pessoas morreram e cinco ficaram feridas na China, segundo a emissora estatal CCTV.

Autoridades enviaram uma equipe ao local do epicentro e cerca de 800 pessoas estavam prontas para atuar nos trabalhos de resgate, informou a agência de notícias estatal Xinhua.

Cao Yanglong, que se encontrava em Aksu a negócios, disse à Xinhua que estava no 21º andar de um hotel e sentiu como se o estivessem sacudindo para tirá-lo da cama.

Em Almaty, a maior cidade do Cazaquistão com 2 milhões de habitantes, “44 pessoas pediram assistência médica por ferimentos”, indicou o Ministério da Saúde.

Imagens divulgadas na imprensa local mostraram moradores de Almaty nas ruas durante a noite, após o terremoto, apesar de temperaturas de -10°.

Outros vídeos mostram grandes engarrafamentos na periferia desta cidade, que já foi devastada três vezes no final do século XIX e início do século XX.

Apesar disso, as autoridades deste país da Ásia Central garantiram que não soaram as sirenes para alertar a população para se proteger porque isso apenas teria “criado mais distúrbios”.

Na manhã desta terça-feira, a agência sismológica do Cazaquistão relatou dois novos tremores de magnitude 5,2 e 5,3 por volta das 10h00 (01h em Brasília) na mesma área.

– Réplicas –

O tremor foi sentido também no Quirguistão, embora segundo o Ministério de Situações de Emergência não tenha reportado vítimas e danos.

Em Bishkek, a capital, o terremoto fez as paredes tremerem, e as pessoas fugiram de suas casas para se abrigarem nas ruas, segundo um jornalista da AFP.

Emissoras de televisão de Nova Dhéli também reportaram fortes tremores na capital indiana, localizada a cerca de 1.400 km de distância.

Pouco depois, três tremores secundários foram registrados na região, com magnitudes de 5,5, 5,1 e 5,0, disse o USGS.

“É provável que haja danos significativos e o desastre é potencialmente generalizado”, afirmou o USGS em seu primeiro relatório.

O tremor aconteceu um dia depois de um deslizamento de terra que soterrou dezenas de pessoas e causou pelo menos oito mortes no sudoeste da China.





Em dezembro, um terremoto no noroeste do país causou 148 mortes e obrigou milhares de pessoas a deixarem suas casas na província de Gansu.

Foi o tremor mais letal registrado na China desde 2014, quando mais de 600 pessoas perderam suas vidas na província de Yunnan, no sudoeste do país.

