Três mortos em tiroteio em grande shopping de Bangcoc

Três pessoas morreram e quatro ficaram feridas nesta terça-feira (3) em um tiroteio no grande shopping Siam Paragon, no centro de Bangcoc, informaram os serviços de emergência tailandeses.

O agressor foi preso e a situação “se acalmou”, disse o primeiro-ministro do país do sudeste asiático, Srettha Thavisin.

“O agressor foi preso. Na verdade, ele se entregou”, afirmou Thavisin. “A polícia evacuou o local. A situação se acalmou”, acrescentou na televisão.

Yuthana Srettanan, diretor do centro de emergências de Erawan, informou à imprensa o número de três mortos e quatro feridos.

Uma jornalista da AFP viu centenas de pessoas fugindo do local. Imagens de pânico também foram registradas em vídeos publicados nas redes sociais.

Siam Paragon é um dos principais destinos de compras da capital tailandesa, muito procurado por turistas e locais.

O ataque ocorre poucos dias antes do primeiro aniversário de um dos maiores massacres da história recente da Tailândia, na província de Nong Bua Lam Phu (nordeste). Um ex-policial armado com faca e revólver atacou uma creche, matando 24 crianças e 12 adultos.

Os ataques armados deixam vítimas quase todas as semanas no reino. Em 2017, havia cerca de dez milhões de armas de fogo no país, das quais quase metade (4 milhões) não estão registradas perante as autoridades, segundo o Small Arms Survey, um programa de pesquisa suíço.

Em 2020, um ex-oficial do Exército provocou tumulto em um centro comercial em Nakhon Ratchasima, deixando 29 mortos.

