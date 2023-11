Três mortos em incêndio em edifício ao norte de Paris

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 25/11/2023 - 10:47 Para compartilhar:

Três pessoas morreram neste sábado (25) no incêndio de um prédio residencial na periferia norte de Paris e oito ficaram feridas, incluindo uma criança “em emergência absoluta”, disseram as autoridades locais.

O Ministério Público abriu uma investigação, que será conduzida pela Polícia Judiciária do departamento, para apurar as causas do incêndio.

Segundo fonte policial, o incêndio deflagrou por volta das 02h00 locais no térreo do edifício, junto à orefeitura da cidade de Stains (39 mil habitantes), a cerca de 15 quilômetros da capital francesa.

No meio da manhã, o fogo já havia sido extinto.

O prefeito da comuna, Azzedine Taibi, informou à AFP que as vítimas falecidas eram uma inquilina de 65 anos, que morava no terceiro andar, sua irmã e uma amiga que recebeu em sua casa depois de uma festa de família.

Dos oito feridos, três estão em estado grave, incluindo uma criança de seis anos, acrescentou o prefeito.

Ele indicou que no dia 27 de setembro emitiu uma ordem de perigo em relação a este condomínio degradado, onde viviam cerca de 15 pessoas, e onde vários dos apartamentos estavam vazios.

“O edifício não ia desabar, mas era preciso fazer vários trabalhos”, afirmou, adiantando à AFP que os habitantes seriam evacuados na próxima quarta-feira.

Um bombeiro sofreu queimaduras leves durante a operação.

