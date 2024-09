Três mortos e cerca de 100 feridos em novas explosões de aparelhos de comunicação no Líbano

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 18/09/2024 - 12:30 Para compartilhar:

Pelo menos três pessoas morreram e cerca de 100 ficaram feridas nesta quarta-feira(18) no Líbano, uma nova onda de explosões de dispositivos de comunicação, informaram fontes oficiais, um dia após explosões mortais de ‘pagers’ usados pelo movimento islamista Hezbollah.

As três pessoas morreram devido às explosões de “aparelhos de transmissão” em Sohmor, no leste do país, informou a Agência Nacional de Notícias do Líbano (ANI).

O Ministério da Saúde informou “mais de cem feridos em uma nova onda de explosões de walkie-talkies”.

