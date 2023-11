Três mortos e 6 feridos em ataque a tiros na entrada de Jerusalém

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 30/11/2023 - 5:19 Para compartilhar:

Três pessoas morreram e seis ficaram feridas, duas delas gravemente, num ataque terrorista na entrada de Jerusalém na manhã de quinta-feira (30), disseram a polícia e médicos ao jornal Times of Israel.

Segundo a polícia, por volta das 7h40 (horário local), dois homens armados palestinos desceram de um veículo na rua Weizman, na entrada principal da capital, e abriram fogo contra pessoas que estavam em um ponto de ônibus.

A polícia disse que dois soldados fora de serviço e um civil armado na área responderam ao fogo, matando os dois terroristas.

Os agressores foram identificados como os irmãos Murad Namr, 38, e Ibrahim Namr, 30, de Jerusalém Oriental.

De acordo com a agência de segurança Shin Bet, os dois eram membros do Hamas e já foram presos por atividades terroristas.

Murad foi preso entre 2010 e 2020 por planejar ataques terroristas sob a direção de elementos terroristas na Faixa de Gaza e Ibrahim foi preso em 2014 por atividades terroristas não reveladas, disse a agência.

Surveillance camera footage shows the shooting attack at the entrance to Jerusalem this morning. Two people were killed, and at least seven others were hurt. Two off-duty soldiers and an armed civilian shot the terrorists dead. pic.twitter.com/CwucVb5IV7

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 30, 2023

As imagens mostraram que os terroristas estavam armados com um rifle de assalto M-16 e uma pistola. Uma revista policial no veículo encontrou grande quantidade de munições.

A polícia disse que os policiais estavam vasculhando a área para descartar qualquer agressor adicional.

O serviço de ambulância Magen David Adom disse que seus médicos declararam a morte de uma mulher de 24 anos no local e estavam levando outras oito pessoas para hospitais em Jerusalém.

Um homem idoso e uma mulher, gravemente feridos, foram posteriormente declarados mortos num hospital em Jerusalém.

Nenhuma das mortes foi imediatamente nomeada publicamente.

Outras duas vítimas foram listadas em estado grave, três em estado moderado e uma em bom estado, segundo o MDA.

O ponto de ônibus foi palco de um ataque a bomba mortal há quase exatamente um ano.

O ataque de quinta-feira ocorreu no momento em que um cessar-fogo entre Israel e o grupo terrorista Hamas na Faixa de Gaza estava em vigor pelo sexto dia.





As tensões em Israel e na Cisjordânia têm sido elevadas desde 7 de Outubro, quando cerca de 3.000 terroristas atravessaram a fronteira para Israel num ataque liderado pelo Hamas, matando pelo menos 1.200 pessoas, a maioria delas civis, e fazendo cerca de 240 reféns.

Israel respondeu com uma campanha aérea e subsequente operação terrestre com o objectivo de destruir o Hamas e pôr fim ao seu domínio de 16 anos sobre Gaza, e garantir a libertação dos reféns.

As FDI continuaram a operar em toda a Cisjordânia e a polícia tem estado em alerta máximo em Israel, à luz das preocupações sobre uma possível escalada de violência na sequência da libertação de prisioneiros de segurança palestinianos em troca de reféns israelitas raptados.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias