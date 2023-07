Três morrem em operação para buscar quem atirou em PM da Rota no Guarujá

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/07/2023 - 19:27 Compartilhe

Três homens morreram no Guarujá, litoral norte de São Paulo, em abordagens policiais desde que dois membros das Rondas Ostensivas Tobias Aguiar (Rota), tropa de elite da Polícia Militar, foram baleados durante patrulhamento na quinta-feira, 27.

O policial militar Patrick Bastos Reis, de 30 anos, morreu quando recebia atendimento; já o cabo Fabiano Oliveira Marin Alfaya, de 39 anos, está internado e não corre de risco de morte.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, três homens morreram neste sábado “após reagirem a abordagens policiais em diferentes locais, no Parque Estuário; na Vila Baiana e no bairro Pae Cará”. Ainda de acordo com o órgão, “a operação continua em andamento, intensificando a busca pelos suspeitos”.

Na Operação Escudo, a polícia prendeu quatro homens, com idades entre 22 e 33 anos, e uma mulher, de 27 anos. Além das prisões, foram aprendidos cocaína (a quantidade não foi divulgada) e materiais utilizados para preparo e comercialização da droga. Participam da ação 600 agentes de equipes especializadas das polícias Civil e Militar do litoral de São Paulo.

De acordo com a inteligência da polícia, o disparo que matou o soldado Patrick Bastos Reis foi feito a uma distância entre 50 e 70 metros, do alto de uma comunidade em Guarujá.

O ponto de origem do disparo foi identificado a partir da nota fiscal de uma lanchonete que estava com um dos suspeitos. Investigadores prenderam uma mulher que “exercia uma função logística” para os suspeitos, comprando alimentação.

Os soldados foram atacados quando faziam o patrulhamento na Vila Zilda na quinta-feira, 27. “Os PMs do 1º Batalhão de Choque faziam patrulhamento pela comunidade quando foram atacados por criminosos armados que efetuaram disparos de arma de fogo”, informou a SSP. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil para o registro dos fatos.

