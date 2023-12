Três meses após ser baleado, Mingau beija rosto da filha em vídeo emocionante; confira

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/12/2023 - 13:42 Para compartilhar:

Isabella Aglio, filha de Rinaldo Oliveira Amaral, o Mingau, baixista da banda Ultraje a Rigor, compartilhou no sábado, 2, um vídeo do pai dando um beijo no rosto dela. O músico está internado no Hospital São Luiz do Itaim há três meses, após ter sido baleado em Paraty (RJ), no dia 3 de setembro.

“Há exatos 3 meses passei pelo pior dia de toda a minha vida e hoje, recebo o presente mais lindo de todos”, escreveu Isabella na legenda do post. Na gravação, a filha de Mingau aparece pedindo um beijo do pai, que atende o pedido. “Eu te amo”, diz a jovem para o músico.

Emocionada, Isabella começa a chorar, mas diz ao pai que é um choro de felicidade pela recuperação dele.

Relembre o caso

Na noite do dia 3 de setembro, Rinaldo Oliveira Amaral, conhecido como Mingau, baixista da banda Ultraje a Rigor, foi alvo de uma tentativa de assalto em Paraty, no Rio de Janeiro. O músico foi baleado na cabeça durante o ataque e encontrado em estado grave.

O ataque ocorreu por volta das 23h, quando o baixista dirigia em alta velocidade próximo à Praça do Ovo, situada no bairro Ilha das Cobras. De acordo com informações da polícia, criminosos cercaram o veículo e efetuaram múltiplos disparos, atingindo o músico na cabeça.

A equipe médica do Hospital Municipal Hugo Miranda, onde Mingau inicialmente recebeu atendimento, relatou que o músico deu entrada com ferimento grave causado por um projétil de arma de fogo na cabeça. Posteriormente, ele foi transferido para o Hospital São Luiz do Itaim, em São Paulo.

Em entrevista coletiva realizada no dia 5 de setembro, logo após o ocorrido, os médicos responsáveis pelo caso informaram que a bala atingiu o lado esquerdo do cérebro do artista e atravessou o crânio.

