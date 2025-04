Três meses após perder bebê, Maíra Cardi anuncia nova gravidez

A influenciadora Maíra Cardi, de 41 anos, revelou neste sábado, 26, que está esperando um filho com Thiago Nigro, 34. O anúncio foi feito por meio de um vídeo publicado nas redes sociais.

“ESTAMOS GRÁVIDOS! ‘Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se! Encham e subjuguem a terra! Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra'”, escreveu, na legenda do post.

Em imagens gravadas nas Bahamas, Maíra registrou a reação do marido ao receber a notícia da gravidez. O empresário chega a perguntar à enteada Sophia, 6, filha da influenciadora com Arthur Aguiar, se ela gostaria de ter um irmão ou uma irmã. “Ela quer uma menina, como se fosse possível escolher”, escreveu, na legenda. “E se forem dois?”, completou. Pouco depois, no entanto, os registros foram deletados do Instagram da influenciadora.

O anúncio vem três meses depois de Maíra ter passado por uma perda gestacional. Na ocasião, ela contou que perdeu um bebê de oito semanas e dois dias após sentir cólicas intensas e sangramento. Exames posteriores mostraram que o coração do feto já havia parado alguns dias antes.

Além de Sophia, Maíra também é mãe de Lucas Cardi, de 24 anos, fruto de seu relacionamento anterior com Nelson Rangel.