Três médicos são executados no Rio de Janeiro

Três médicos, um deles irmão da deputada socialista Sâmia Bomfim (PSOL-SP), foram mortos a tiros na madrugada desta quinta-feira (5), em um quiosque na praia da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, informou a polícia local.

Um quarto homem, parte do grupo de profissionais que participava de um congresso internacional no Rio, ficou ferido e foi levado a um hospital, segundo a imprensa local.

Os médicos estavam sentados em um quiosque no calçadão da praia da Barra, quando foram surpreendidos por atiradores vestidos de preto e que chegaram ao local em um carro branco, como pôde ser visto em um vídeo divulgado pela mídia.

Uma das vítimas, Diego Ralf Bomfim, de 35 anos, era irmão da deputada federal Sâmia Bomfim, do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), e cunhado do deputado Glauber Braga, representante do partido pelo Rio de Janeiro.

Esta agremiação era a mesma de Marielle Franco, vereadora assassinada em 2018, supostamente por suas ações contra as milícias na capital carioca.

Segundo a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), a polícia está investigando as mortes de Marcos de Andrade Corsato, Perseu Ribeiro Almeida e Diego Ralf de Souza Bomfim, para apurar a autoria e a motivação do crime.

“Em face da hipótese de relação com a atuação de dois parlamentares federais, determinei à Polícia Federal que acompanhe as investigações sobre a execução dos médicos no Rio”, informou o ministro de Justiça e Segurança, Flávio Dino, em sua conta na rede social X (antigo Twitter).

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também se manifestou na mesma plataforma.

“Recebi com grande tristeza e indignação” pela “execução” dos médicos, disse ele, prestando sua solidariedade aos deputados e aos familiares das vítimas.

O Rio de Janeiro vive uma espiral de violência que, nesta semana, motivou o anúncio de medidas do governo federal para reforçar o combate às organizações criminosas com o envio de 300 agentes e 50 veículos para a capital carioca.

