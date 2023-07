Três jovens, a bordo da mesma motocicleta, morrem após colisão em ônibus em SP

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/07/2023 - 14:47 Compartilhe

Três jovens que estavam a bordo de uma mesma motocicleta morreram após colisão frontal contra ônibus, na manhã deste sábado, 22. O acidente ocorreu na Estrada da Colônia, em Parelheiros, na zona sul da capital paulista.

De acordo com as informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP-SP), as vítimas são dois homens, de 18 e 24 anos, e uma mulher de 24 anos. Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência, mas, ao chegar no endereço indicado, encontraram os três já sem vida.

Os agentes, informa a SSP, verificaram que o veículo havia colidido frontalmente contra um ônibus. “O motorista, de 50 anos, foi submetido ao teste de etilômetro que resultou em negativo para a presença de álcool no organismo”, consta no boletim de ocorrência. “O homem relatou que trafegava pela via quando a motocicleta das vítimas tentou ultrapassar um veículo à frente e acabou atingindo o ônibus.”

A SSP destacou que foram solicitados exames periciais. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e colisão no 101º Distrito Policial (Jardim das Imbuias).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias