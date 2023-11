Três jornalistas sequestrados no sul do México são libertados

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 26/11/2023 - 8:40 Para compartilhar:

Três jornalistas sequestrados no estado mexicano de Guerrero (sul) foram libertados, informou neste sábado (26) a procuradoria-geral do local, atingido pela violência ligada ao crime organizado.

Os repórteres Silvia Nayssa Arce, Alberto Sánchez e Marco Antonio Toledo foram libertados graças ao “reforço das operações de busca e ao envio de autoridades estaduais e federais”, informou a procuradoria de Guerrero em um comunicado.

A libertação dos jornalistas “foi confirmada depois que esta instituição de aplicação da lei obteve provas de vida e o comparecimento das vítimas perante o Ministério Público correspondente”, acrescenta o boletim.

A Procuradoria estadual também confirmou a libertação da esposa do repórter Toledo, Guadalupe Denova, mas destacou que o filho do casal, Alberto Toledo Denova, sequestrado junto com os pais, continua desaparecido.

Nesse sentido, garantiu que pessoal do exército, da polícia e da Guarda Nacional mexicana “continuará com as operações de busca” para encontrá-lo, segundo o comunicado.

Marco Antonio Toledo, diretor do semanário local El Espectador e correspondente de diversos veículos de comunicação, foi sequestrado no dia 19 de novembro na cidade de Taxco, enquanto Arce e Sánchez, repórteres do veículo digital RedSiete, foram sequestrados na quarta-feira, dia 22, na mesma localidade.

O México é considerado um dos países mais perigosos do mundo para a prática do jornalismo, segundo a organização Repórteres Sem Fronteiras (RSF).

Ainda no dia 16 de novembro, o fotojornalista do El Heraldo de Juárez, Ismael Villagómez, foi morto a tiros na cidade fronteiriça de Ciudad Juárez (norte).

Até o momento há três pessoas presas pelo homicídio.

Pelo menos outros cinco jornalistas foram assassinados no México em 2023, segundo a organização Repórteres Sem Fronteiras (RSF). As autoridades investigam se estes fatos estão relacionados com o seu trabalho informativo.

