Três jogadores são oficializados como reforços do Figueirense

Na mesma semana em que o técnico Jorginho mencionou em entrevista coletiva que via o elenco do Figueirense “65% montado”, o clube anunciou um trio de reforços pensando no restante da temporada 2021.

Para o setor de meio-campo, a equipe do Scarpelli trouxe Vinicius Kiss, figura conhecida do futebol brasileiro através de passagens por Paraná, Coritiba, Botafogo-SP, dentre outros clubes. No primeiro semestre, o jogador atualmente com 33 anos de idade esteve no Remo.

Além de Vinicius, outra peça que atua na região central do gramado é Rodrigo Bassani, formado no Ituano e, mesmo tendo somente 23 anos de idade, já conta com experiência internacional através das passagens por Roeselare, da Bélgica, além do Zacatepec, do México. No início do ano, esteve emprestado pelo União Suzano ao Maringá.

Já para o ataque, quem chega é Marlyson, nome também de 23 anos e com passagem no interior de São Paulo em equipes como Ponte Preta e XV de Piracicaba, seu último clube antes de fechar com o Figueira. Além dos times citados, Marlyson tem no currículo atuações por Joinville, Paraná, São Bernardo e Boa Esporte.

