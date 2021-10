Três italianos morrem em acidente no deserto de Riad

BARI, 17 OUT (ANSA) – Três italianos morreram após um acidente no deserto de Riad, na Arábia Saudita, informa a mídia local neste domingo (17). Entre as vítimas, está o bailarino Antonio Caggianelli, 33 anos, que estava no país para uma apresentação de dança.

O incidente ocorreu no sábado (16) durante uma passeio com turistas. Ao todo, uma comitiva de 10 pessoas estava fazendo a excursão. Segundo os relatos, os veículos nos quais viajavam acabaram caindo em uma escarpa.

Outras duas pessoas, que não tiveram a nacionalidade revelada, também morreram no local. (ANSA).

