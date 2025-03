‘Três horas sem saber se ia viver ou morrer’, diz mulher sequestrada em petshop

“Estou traumatizada. Foram três horas que eu não sabia se ia viver ou se ia morrer”, diz a mulher que foi vítima de um sequestro em um petshop na segunda-feira passada, dia 10. Em entrevista ao programa Fantástico, da TV Globo, a vítima, que não quis se identificar, contou sobre os momentos de horror que passou na mão dos criminosos.

Naquele dia, ela tinha ido ao petshop para comprar ração para seu cachorro. Ao voltar para o seu carro, que estava no estacionamento do local, ela foi abordada pelos homens. Tudo foi gravado pelas câmeras de segurança do local. “Quando fui entrar na porta, eles já abriram com tudo. Eu agarrei minha bolsa e comecei a gritar: ‘Socorro! Socorro!'”, disse.

“Eles eram muito altos e fortes. Ele só falava isso pra mim: ‘Joga ela atrás do carro, joga essa vaca'”, afirmou a mulher. Enquanto estavam com a vítima, eles perguntaram se ela tinha criptomoedas, efetuaram transações com uma maquininha de cartão e fizeram transferências por meio do pix com o celular dela. Ao todo, a mulher perdeu R$ 10 mil.