Três homens são presos pela morte do congolês Moïse no Rio

Três homens foram presos nesta terça-feira (1º) pelas agressões que mataram o congolês Moïse Kabagambe em um quiosque na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, na semana passada. Eles devem responder por homicídio duplamente qualificado, impossibilidade de defesa e meio cruel. As informações são do g1.

Um dos presos estava escondido na casa de parentes e foi preso em Paciência, também na zona oeste. Ele foi identificado como Fábio Silva e era vendedor de caipirinhas na praia. À polícia, ele confessou que deu pauladas no congolês.

Outro homem que admitiu ter cometido as agressões contra o congolês se apresentou à 34ª DP (Bangu) e foi levado para a Delegacia de Homicídios do Rio. Ele foi identificado como Cristiano Alves de Oliveira e tem 27 anos.

O terceiro homem não teve sua identidade informada pela polícia. O dono do quiosque onde Moïse trabalhava prestou depoimento à polícia e sua defesa afirmou que ele não conhece os agressores.

Ele negou que havia dívidas do quiosque com o congolês e, segundo sua defesa, ele não estava no local no momento do crime.

