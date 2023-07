Três grupos vão estudar projeto para linha de barcas do Galeão ao Santos Dummont

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/07/2023 - 15:42 Compartilhe

Em meio aos debates sobre o reequilíbrio de operações entre o aeroporto Santos Dumont e o aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão), três grupos de empresas manifestaram interesse em apresentar estudos de modelagem de projeto para operação de barcas entre os dois terminais.

Os estudos devem ser entregues em até 90 dias e podem ter aproveitamento total ou parcial para possível licitação. Os valores ressarcidos devem respeitar o limite de R$ 500 mil, conforme o que for efetivamente despendido.

Nos últimos anos, enquanto o Santos Dumont, que fica próximo do centro da cidade, ganhava mais voos, o Galeão era esvaziado. No ano passado, a RioGaleão, controlada pelo Grupo Changi, responsável pela operação do Galeão, decidiu devolver a concessão. Recentemente, diante dos anúncios de limitação no número de passageiros no Santos Dumont, a concessionária informou estar aberta ao diálogo com o governo federal sobre a possibilidade de permanecer na concessão.

Trajeto de 11 minutos

O aviso público sobre os estudos para o serviço de barcas foi publicado pela Prefeitura do Rio, em 29 de junho, após o recebimento de uma manifestação de interesse privado conjunta das empresas Technion Engenharia de Tecnologia, Ilha Open Mall Ltda. e Netuno Transportes Marítimos Ltda. A partir de então, mais dois grupos manifestaram interesse. Um é formado pela parceria entre Bureau da Engenharia Ltda e Saddy Advogados; e o terceiro grupo representado pela empresa C3 Engenharia Ltda. O prazo para manifestação acabou nesta sexta-feira, 21.

O projeto do primeiro grupo prevê um trajeto de 11 minutos entre a Marina da Glória, junto ao aeroporto Santos Dumont, e o Galeão, na Ilha do Governador. As embarcações devem ter capacidade para 80 passageiros.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias