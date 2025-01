Três generais de Honduras são levados à justiça pela morte de manifestante em 2009

O general Romeo Vásquez, quem encabeçou, em 2008, o golpe de Estado em Honduras que derrubou o presidente de esquerda Manuel Zelaya, compareceu nesta sexta-feira (10) ao tribunal junto de outros dois ex-chefes militares pela morte de um manifestante naquela ocasião.

Vásques, que era chefe das Forças Armadas naquele ano, entrou em um tribunal na capital pela manhã, juntamente com outros dois generais aposentados, para uma audiência a portas fechadas, na qual será decidido se o processo contra eles será levado adiante ou se serão absolvidos. Os três estão detidos desde domingo.

Nesta “audiência inicial” deve “ser decidido se deve ou não emitir uma acusação” contra eles, explicou à AFP o porta-voz do Poder Judicial, Melvin Duarte.

Com “um ônus mínimo de prova”, o tribunal ordenará que os militares prossigam com o julgamento dos homens, acrescentou o porta-voz, como “supostamente responsáveis pelos crimes de homicídio e lesão grave” de Isy Obed Murillo (morto aos 19 anos) e Alex Zavala, respectivamente, de acordo com a acusação da promotoria.

Ambas as vítimas participaram no dia 5 de julho de 2009 de uma manifestação – reprimida pelo exército – contra o golpe civil-militar que havia destituído Zelaya, marido da atual presidente hondurenha, Xiomara Castro, do poder uma semana antes.

Os três oficiais superiores foram transferidos para o tribunal sob forte segurança da Penitenciária Nacional, 27 km ao norte da capital, informaram jornalistas da AFP.

Os outros dois são os generais Venancio Cervantes e Carlos Puerto.

Vásquez, de 68 anos foi levado a um hospital na quinta-feira por causa de um pico nos níveis de açúcar devido ao diabetes, mas retornou à prisão à noite, de acordo com seu filho, Jesús Vásquez.

A denúncia conta os três generais foi apresentada há vários anos, no entanto, foi reativada agora pelo novo procurador-geral, Johel Zelaya, que é próximo ao governo, de acordo com a oposição, embora não seja parente do ex-presidente.

nl/fj/llu/jmo/aa