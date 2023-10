Três estrangeiros estão entre os mortos por furacão no México; balanço de vítimas é reduzido

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 30/10/2023 - 19:51 Para compartilhar:

Um americano, um canadense e um britânico estão entre os mortos deixados pelo furacão Otis, que devastou a cidade mexicana de Acapulco, informaram nesta segunda-feira autoridades (30), que revisaram o balanço provisório de 48 para 45 mortos.

Os três estrangeiros “eram residentes, não estavam na qualidade de turistas no porto de Acapulco”, declarou a governadora do estado de Guerrero, Evelyn Salgado, durante a coletiva de imprensa diária do presidente Andrés Manuel López Obrador.

A chancelaria mexicana informou ontem que 263 estrangeiros estavam no porto quando o Otis tocou a terra, na última quarta-feira (25), incluindo 34 americanos, 18 franceses e 17 cubanos.

A governadora revisou para baixo o número de vítimas. “Temos, até o momento – segundo o balanço preliminar da promotoria – a morte lamentável de 45 pessoas, e 47 pessoas que não foram localizadas”, declarou. Esse balanço contradiz um comunicado divulgado pelo governo federal ontem, que relatava 48 mortos e seis desaparecidos.

A Marina realizou hoje operações de busca de desaparecidos no mar, observou um fotógrafo da AFP.

“A atualização é constante. Está sendo feita com a participação da Promotoria do estado (de Guerrero)”, disse o presidente López Obrador, que denunciou “a manipulação” da maioria dos meios de comunicação mexicanos, os quais acusa de estarem às ordens de seus adversários políticos para desacreditá-lo. “Estavam como abutres buscando mortos”, disse. “Vamos colocar Acapulco de pé.”

Pouca assistência chegou hoje a Acapulco, relatou o fotógrafo da AFP. Cerca de 274 mil residências e 600 hotéis foram afetados, enquanto o fornecimento de energia foi 60% restabelecido, segundo o governo.

O furacão que chegou na madrugada de quarta-feira como de categoria 5, a mais alta na escala Saffir-Simpson, deixou uma onda de destruição na cidade, de 780.000 habitantes, que vive do setor turístico e que ficou praticamente em ruínas.

