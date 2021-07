Três dias após morte, Lázaro Barbosa é enterrado em Goiás

Nesta quinta-feira (01), Lázaro Barbosa foi enterrado em Goiás, três dias depois de ser capturado e morto em Águas Lindas de Goiás por uma força-tarefa que reuniu 270 agentes.

Segundo o UOL, o sepultamento foi confirmado por uma tia do criminoso, responsável pelo homicídio de quatro pessoas em Ceilândia, no Distrito Federal.

De acordo com a parente do serial killer, o enterro foi realizado no mesmo cemitério em que o irmão dele foi enterrado, há 6 anos.

