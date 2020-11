Três dias após fazer 60 anos, Maradona é internado na Argentina

Três dias após ter completado 60 anos, o craque argentino Diego Armando Maradona foi internado em uma clínica nesta segunda-feira (2), em La Plata, capital da província de Buenos Aires.

Segundo o diário Olé, da Argentina, o jornalista e amigo de Maradona Daniel Arcucci confirmou que o ídolo argentino sofre de anemia. Está descartada a possibilidade de Covid-19, pois o ex-jogador realizou testes que teriam dado negativo.

A última aparição pública de Maradona foi justamente na sexta, dia de seu aniversário, quando o time que comanda, Gimnasia y Esgrima, venceu o Patronato por 3 a 0, na rodada de abertura da Copa Liga Profissional, campeonato que dará uma vaga na Libertadores de 2021 e outra na Copa Sul-Americana de 2022.

De acordo com a imprensa argentina, Maradona, que foi homenageado no estádio por conta de seu aniversário, já parecia debilitado, com dificuldade para levantar o braço esquerdo e precisando de ajuda para andar, tanto que não permaneceu para comandar seu time durante a partida.

Maradona foi convencido pelos médicos na tarde desta segunda para ser internado e não apresentou resistência.

