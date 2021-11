Três derrotas nas últimas partidas, postura do time, G6: o que observar no Fluminense contra o Grêmio Time carioca segue sonhando com uma vaga na Libertadores e tenta aproveitar péssima fase do adversário para engatar segunda vitória no Brasileirão

Depois de uma vitória sofrida contra o Sport, o Fluminense tem mais uma missão contra uma equipe que luta contra o rebaixamento. Nesta terça-feira, às 21h30, o Tricolor entra em campo diante do Grêmio precisando vencer para tentar ficar mais próximo do G6 e ainda complicar ainda mais a vida do adversário, que enfrenta grave crise na penúltima posição. O duelo tem transmissão em tempo real do LANCE!. Veja a seguir o que ficar de olho.

Comportamento do time: As atuações ruins do Fluminense resultaram em protestos na arquibancada do Maracanã durante a vitória sobre o Sport, no último sábado. Apesar do êxtase com o gol, os torcedores vinham cantando “time sem vergonha” pouco antes de David Braz marcar. As críticas não são de graça, já que o Flu tem tido uma temporada bastante irregular. Com o bom resultado na rodada passada, a expectativa é por um rendimento melhor.

​Pontuação para o G6: Fluminense e Grêmio abrem a 31ª rodada do Brasileirão, mas os cariocas precisam dos três pontos para tentar voltar ameaçar o G6. Neste momento, o Corinthians é o sexto, com 47 pontos, enquanto o Flu tem 42, em oitavo. O Internacional é o sétimo, com 44.

Má fase do adversário: O Grêmio é o penúltimo colocado do Brasileiro e está a nove pontos do Santos, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Por isso, o time gaúcho está desesperado para voltar a vencer, mas perdeu oito dos últimos 10 jogos disputados, com um empate e um triunfo nesse período. São quatro derrotas na sequência.

Histórico: Nos números gerais, o Flu não tem um bom retrospecto diante do adversário desta noite, com 27 vitórias, 22 empates e 38 derrotas. Nas últimas três partidas, inclusive, o Tricolor carioca foi derrotado por 1 a 0. Os únicos triunfos no 10 jogos passados foram em 2019, no primeiro e segundo turnos do Brasileiro.

Escolhas de Marcão: Na última partida, o técnico Marcão optou por utilizar John Kennedy e Fred como dupla de ataque, já vendo certa melhora. No entanto, o time passou a ser mais perigoso quando Cazares entrou no segundo tempo. Assim, será interessante analisar como o treinador irá organizar a equipe e as substituições ao longo do duelo.

