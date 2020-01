Três crianças morrem em incêndio em Paraty (RJ); mulher está em estado grave

Um incêndio na manhã desta sexta-feira (24) deixou três crianças mortas em Paraty, no Rio de Janeiro. As vítimas estavam em uma residência, localizada na antiga Rua da Nalva, no bairro Ilha das Cobras.

Segundo o Diário do Vale, duas meninas, uma de 7 e outra de 4 anos, e um menino, de 5 anos, morreram. A mãe das crianças, Dara Cristina de Almeida Santos, 25 anos, também estava na casa, foi socorrida e levada para o Hospital Municipal Hugo Miranda.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por vizinhos. Em nota divulgada nas redes sociais, a prefeitura de Paraty informou que a mulher “não teve queimaduras, mas inalou muita fumaça” e está em estado grave.

“A prefeitura determinou que seja dado todo o suporte necessário à família e também acionou o delegado titular da 167ª Delegacia de Polícia, Marcelo Russo, para pedir a agilização da perícia médica para a liberação dos corpos. A prefeitura também vai solicitar à polícia prioridade absoluta para a apuração das causas do acidente”, informou a administração municipal da cidade.