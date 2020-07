Três clubes da Bundesliga pensam na contratação de Ricardo Rodríguez Segundo o 'Bild', Eintracht Frankfurt, Hertha Berlin e Hoffenheim desejam contar com o lateral suíço na próxima temporada. Ele pertence ao Milan, mas foi emprestado ao PSV

De acordo com o jornal alemão ‘Bild’, três clubes da Bundesliga pensam na contratação de Ricardo Rodriguez. O lateral esquerdo pertence ao Milan, mas está no PSV Eindhoven, da Holanda, por empréstimo até o fim desta temporada. Com isso, Eintracht Frankfurt, Hertha Berlin e Hoffenheim desejam contar com o jogador, mas a direção rossonera ainda não definiu o futuro de seu atleta.

Com apenas mais um ano de contrato, o valor do suíço está estipulado em 3 milhões de euros. Vale lembrar que ele já teve passagens pela Bundesliga, com a camisa do Wolfsburg. Foram cinco temporadas pelo clube, antes de chegar ao Milan em 2017.

Pelo Wolfsburg, o lateral conquistou uma Copa da Alemanha, na temporada 2014–15 e uma Supercopa da Alemanha em 2015. Já com a camisa rossonera foram 93 partidas e 4 gols. Por fim, nesta temporada, pelo PSV Eindhoven, disputou apenas 6 jogos, já com a seleção suíça foram 70 partidas e 8 tentos.

