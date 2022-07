Três ciclistas são hospitalizados após grave acidente em velódromo da Inglaterra

BENGALURU, Índia (Reuters) – Três ciclistas foram levados ao hospital após um grave acidente durante a segunda bateria de uma prova masculina de scratch, uma modalidade do ciclismo, nos Jogos da Commonwealth, neste domingo, disseram os organizadores.







O restante da sessão matinal foi cancelado e os espectadores foram convidados a deixar o velódromo depois que Matt Walls, da equipe da Inglaterra, e Matt Bostock, da Ilha de Man, se envolveram no acidente junto com vários outros atletas

Walls foi catapultado sobre as barreiras em direção à multidão no Lee Valley VeloPark. O jovem de 24 anos recebeu tratamento por mais de 40 minutos antes de deixar o local de prova em uma ambulância.

Espectadores também se machucaram depois que Walls e sua bicicleta passaram por cima das barreiras em uma curva da pista.

“Após um acidente na sessão matinal de ciclismo de pista no Lee Valley VeloPark, três ciclistas e dois espectadores foram tratados pela equipe médica do local”, disse um porta-voz dos Jogos realizados em Birmingham em comunicado.

“Os três ciclistas foram levados ao hospital. Já os dois espectadores não precisaram de tratamento hospitalar.”

A sessão foi retomada com as quartas de final do sprint masculino.

Walls estava tentando desviar de ciclistas que haviam caído em um acidente em uma raia abaixo da dele, mas sua bicicleta prendeu em outra roda e acabou indo pelos ares.

A equipe da Inglaterra disse mais tarde que Walls recebeu alta com pontos na testa, mas “felizmente sem ferimentos graves”.