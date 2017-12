Três brasileiros têm ferimentos leves em acidente que matou 12 no México

O Ministério das Relações Exteriores (MRE) informou que não há registro de brasileiros entre os mortos no acidente com um ônibus de turismo no México. O ônibus levava 32 passageiros de um cruzeiro que chegou ao porto de Mahahual, na Riviera Maya, no Sudeste do país. Autoridades locais informaram que 12 pessoas morreram no acidente e 20 ficaram feridas. brasileiros. Segundo o ministério, há três brasileiros entre os feridos. Nenhum em estado grave.

O acidente ocorreu no trecho entre Cafetal e Mahahual, quando o grupo de turistas se dirigia ao sítio arqueológico de Chacchobén, a 70 quilômetros de Chetumal, capital do estado de Quintana Roo. De acordo com a Procuradoria-Geral de Quintana Roo, dez turistas morreram no local do acidente e dois em um hospital próximo. Dos feridos, sete já se encontram no cruzeiro e 13 permanecem em hospitais.

Dados preliminares indicam que o motorista perdeu o controle do veículo e saiu da estrada, o que fez com que o ônibus tombasse. Dos três brasileiros acidentados, dois apresentaram apenas ferimentos leves. A terceira vítima brasileira foi uma senhora que chegou a ficar em situação mais delicada. Seu estado, no entanto, apresentou melhora depois de ser atendida em um hospital local, e não corre perigo.

De acordo com o Itamaraty, o plantão do Consulado-Geral do Brasil na Cidade do México já está em contato com os cidadãos brasileiros e com seus familiares, acompanhando o caso e prestando assistência consular. Por meio de nota, o MRE informou que, em respeito à privacidade dos cidadãos, não serão fornecidas informações pessoais dos brasileiros envolvidos no acidente.