Três brasileiros estão no radar da NFL e isso deve ser comemorado por todos os fãs do esporte no país Jogadores do FABR vão participar do combine da NFL no México e as portas estão se abrindo cada vez mais

A NFL anunciou um novo teste que será realizado para dar oportunidades a atletas de fora dos Estados Unidos, e que desta vez vai acontecer em Culiacán, no México. Dentre os atletas mexicanos selecionados para o Combine, 3 brasileiros surgiram na lista: Ryan Gomes (Linebacker do Galo Futebol Americano), Pollys Sacramento (Linha Ofensiva do Cruzeiro) e Leandro Santos (Defensive End do Remo Lions).

Caso algum deles se destaque em meio a tantos atletas internacionais de alto nível, é bem possível que, ao menos um deles, apareça no International Player Pathway, o reality NFL Undiscovered, que funciona como uma – gigante – porta de entrada para jogadores chegarem à liga (e que inclusive colocou Durval Queiroz Neto no Miami Dolphins). E sim, isso é mais um marco gigante para o cenário do esporte, no Brasil.

Em 2020, Otávio Amorim, também Linha Ofensiva, que jogou anteriormente no T-Rex, equipe de Timbó-SC, teve uma oportunidade no programa da NFL. A chance da liga não veio, mas o atleta se tornou um prospecto da CFL (Canadian Football League) e, posteriormente, disputou a última temporada da ELF (European League of Football, a liga Europeia de Futebol Americano). E todo esse histórico tem mostrado que os jogadores formados em terras brasileiras estão apresentando, a cada ano que passa, o melhor do futebol americano – em nível internacional.

E MAIS:

A possibilidade dos três brasileiros que participarão do Combine Internacional da NFL terem uma boa performance, no próximo dia 23 de outubro, é alta. Isso porque o cenário da modalidade no Brasil tem se tornado cada vez mais competitivo.

Os campeonatos estaduais se mostram mais estruturados e os jogadores do FABR perceberam que realmente é possível chegar na principal liga de futebol americano do mundo, tornando-se o próximo atleta do Brasil a pisar em campo vestindo as cores de uma das 32 franquias. E, na minha opinião, não vai parar por aí.

A cada ano que passa, o futebol americano tem se desenvolvido nos 4 cantos do Brasil. Os atletas, com mais acesso à informação de qualidade e profissionais mais experientes para terem um acompanhamento adequado, buscando aperfeiçoar a parte técnica e física, estão com cada vez mais vontade de se tornarem os melhores.

E não vemos isso apenas com os que participarão do Combine. Luis Polastri (LB), Augusto “Bus” Oliveira (OL), Victor Hugo Mega (WR), Amilcar Neto (K) e Luiz Protasio (K), Gustavo Goedert (DB), Guilherme Meurer (WR), Catullo Goes (QB), entre muitos outros atletas que se destacam há tempos no Brasil, também têm esse mesmo potencial de atuar em alto nível fora do país. Isso sem falar nos mais jovens, que vêm mostrando um nível excepcional e estão trazendo um novo horizonte para o cenário da modalidade. E isso se dá, também, pela maior dedicação que as equipes estão tendo com o desenvolvimento de suas “joias”.

Os brasileiros estão chegando cada vez mais longe no cenário internacional do futebol americano. E nada disso caiu do céu. Tem sido um trabalho de muitos anos, com conquistas arrancadas praticamente à força. E os que estão conquistando seu espaço, chegam para ficar, mostrando um excelente trabalho e dando credibilidade para os próximos atletas que estão por vir.

Quanto mais brasileiros atingirem lugares de destaque no cenário internacional, e mostrarem o porquê conseguiram essa oportunidade, com trabalho e dedicação, mais portas continuarão a se abrir para aqueles que sonham com uma chance de jogar profissionalmente – e de preferência com um belo uniforme da National Football League.

E MAIS:





E MAIS:

Saiba mais