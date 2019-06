Três brasileiros avançam na quinta etapa do Mundial de Surfe

No clima dos antigos festivas de surfe de Saquarema da década de 70, com grande público, os atletas Gabriel Medina, Filipe Toledo e Jessé Mendes avançaram para as quartas de final do Oi Rio Pro, a quinta etapa do Circuito Mundial, neste sábado (22).

Filipe Toledo superou o norte-americano Kelly Slater, 11 vezes campeão mundial, no duelo mais aguardado pela torcida que assistiu à competição no litoral fluminense.

Os dois surfistas se revezaram em uma sequência de ondas com tubos potentes do Pico da Barrinha, Praia de Itaúna. O brasileiro chegou a quebrar uma prancha ao meio na disputa.

Bicampeão do mundo, Gabriel levantou a torcida que se espremia na areia lotada.

A novidade do momento era a rede wi-fi disponível gratuitamente para o público, que fez a alegria dos fãs. Entre fotos, vídeos e pedidos de selfies com os ídolos, os mais animados chegaram a molhar a roupa e os telefones celulares na beira do mar agitado.

De manhã, as brasileiras Silvana Lima e Tatiana Weston-Webb também se classificaram para as quartas de final na categoria feminina.

A fase final do Oi Rio Pro será disputada neste domingo (23), a partir das 6h35, na Praia de Itaúna, quando serão conhecidos os campeões.

O surfe foi incluído entre os esportes olímpicos e estará nos Jogos de Tóquio, em 2020.