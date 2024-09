Três bombeiros morrem em Portugal durante combate a dezenas de incêndios florestais

Reutersi Reuters https://istoe.com.br/autor/reuters/ 17/09/2024 - 12:47 Para compartilhar:

Por Pedro Nunes

NELAS, Portugal (Reuters) – Três bombeiros portugueses morreram nesta terça-feira em uma das dezenas de incêndios florestais que assolam as regiões central e norte do país, elevando o número de mortos nos últimos incêndios florestais para sete pessoas desde sábado, segundo as autoridades.

Portugal está combatendo mais de 50 incêndios florestais ativos em seu território continental e mobilizou cerca de 5.300 bombeiros, além de pedir ajuda à União Europeia.

As autoridades fecharam várias autoestradas, incluindo um trecho da principal rodovia que liga Lisboa a Porto, e suspenderam as conexões de trem em duas linhas ferroviárias no norte de Portugal.

O comandante da Defesa Civil, André Fernandes, disse em entrevista a repórteres que três bombeiros da brigada de incêndio de Vila Nova de Oliveirinha morreram enquanto combatiam um incêndio em Nelas, uma cidade a cerca de 300 quilômetros a nordeste de Lisboa.

Imagens da Reuters registradas durante a noite mostraram moradores locais jogando baldes de água sobre as chamas que avançavam perto de Nelas.

Mario Silvestre, vice-comandante da Defesa Civil, disse que a situação geral estava “mais calma, mas ainda preocupante e complexa… com muitos vilarejos e aldeias sendo afetados, e as equipes muito dispersas nesse teatro de operações”.

Ele falou do centro de comando em Oliveira de Azemeis, no noroeste do distrito de Aveiro, onde um conjunto de quatro incêndios causou os maiores danos até agora e onde quatro pessoas morreram.

Somente em Aveiro, as chamas queimaram mais de 10.000 hectares de florestas e matagais nos últimos dois dias, segundo as autoridades, aproximadamente a mesma área que foi consumida pelos incêndios até o final de agosto em todo o país.

Fernandes disse na noite de segunda-feira que os incêndios em Aveiro poderiam consumir mais 20.000 hectares.

Portugal e a vizinha Espanha registraram menos incêndios do que o normal após um início de ano chuvoso, mas ambos continuam vulneráveis às condições cada vez mais quentes e secas que os cientistas atribuem ao aquecimento global.

As temperaturas ultrapassaram os 30 graus Celsius em todo o país durante o fim de semana, quando os incêndios começaram e foram alimentados por ventos fortes. A agência de meteorologia IPMA prevê que as temperaturas permanecerão acima de 30°C nos próximos dois dias, em meio à umidade extremamente baixa.

O perigo de incêndios permanecerá “alto, muito alto ou máximo” nas regiões norte e central, segundo a agência.

“Precisamos ser realistas. Teremos horas difíceis nos próximos dias e temos que nos preparar para isso”, disse o primeiro-ministro Luis Montenegro a repórteres na noite de segunda-feira.

Na segunda-feira, o governo solicitou ajuda da Comissão Europeia no âmbito do mecanismo de proteção civil da UE, o que levou Espanha, Itália e Grécia a enviar dois aviões de bombardeio de água cada.

(Reportagem adicional de Sergio Gonçalves)