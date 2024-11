Três anos sem Marília Mendonça: saiba quais são as músicas mais tocadas da cantora

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 05/11/2024 - 16:32 Para compartilhar:

Eterna Rainha da Sofrência! Nesta terça-feira, 5 de novembro, completam-se três anos da morte de Marília Mendonça, que faleceu vítima de um acidente aéreo em Minas Gerais, acompanhada de mais quatro pessoas, que também não resistiram à tragédia fatal.

+O lado B de William Bonner: veja momentos em que o âncora da Globo viralizou nas redes sociais

Como forma de homenagem à cantora sertaneja, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) realizou uma pesquisa sobre o legado musical de Mendonça, apontando as músicas mais regravadas e tocadas desde o início de sua carreira.

A saudosa artista tem 335 canções e 444 gravações catalogadas no banco de dados do órgão. Marília Mendonça foi a mais ouvida no Spotify Brasil em 2022, com 335 obras musicais e 444 gravações cadastradas no banco de dados do Ecad.

Nos últimos 10 anos, ela recebeu mais de 80% de seus rendimentos em direitos autorais provenientes dos segmentos de rádio, shows, streaming de música e casas de festas e diversão.

Confira abaixo as músicas de Marília Mendonça mais ouvidas no Brasil nos últimos 10 anos:

1 – Até você voltar – Marília Mendonça / Juliano Tchula

2 – Calma – Marília Mendonça / Fred Willian / Elcio Di Carvalho / Daniel Gustavo

3 – Infiel – Marília Mendonça

4 – Faça ela feliz – Marília Mendonça / Daniel Rangel / Juliano Tchula / Maraisa

5 – A flor e o beija flor – Marília Mendonça / Juliano Tchula

6 – Amante não tem lar – Marília Mendonça / Juliano Tchula

7 – De quem é a culpa – Marilia Marília Mendonça / Juliano Tchula

8 – É com ela que eu estou – Marília Mendonça / Juliano Tchula / Frederico Nunes / Del Vecchio

9 – Presto pouco – Marília MendonçaMendonça / Juliano Tchula / Gabriel Agra

10 – Bonde dos solteiros – Marília Mendonça / Juliano Tchula / Daniel Gustavo