Três anos depois, veja o que se sabe sobre o acidente que matou Marília Mendonça

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/11/2024 - 15:04 Para compartilhar:

Em 5 de novembro de 2021, a cantora Marília Mendonça e outras quatro pessoas morreram em um acidente aéreo na cidade de Piedade de Caratinga, em Minas Gerais.

O piloto Geraldo Medeiros, o copiloto Tarciso Viana, o produtor Henrique Ribeiro e Abicieli Silveira Dias Filho, tio e assessor da artista sertaneja, foram as outras vítimas fatais da queda da aeronave PT-ONJ, que transportava a equipe em táxi aéreo durante a agenda de shows.

Três anos depois, as investigações das autoridades sobre o ocorrido foram concluídas e Mendonça ainda quebra recordes históricos de reprodução de suas músicas.

+Após passageiros avistarem ‘objeto luminoso’, Air France suspende sobrevoo na região do Mar Vermelho

Negligência e falha humana

Órgão responsável pela apuração de ocorrências aéreas, o Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) concluiu em seu relatório final que não houve falha mecânica da aeronave e decisões tomadas pelo piloto ao se aproximar do ponto de pouso acarretaram na colisão.

O relatório constatou que alertas foram emitidos no momento da descida da aeronave e apontaram que ela estava “abaixo de uma trajetória normal de aproximação para pouso”.

Na aproximação com o solo, sob condições meteorológicas visuais, o avião que levava Marília e outros cinco passageiros colidiu contra um cabo para-raios de uma linha de transmissão de energia, o que causou a perda de controle e, por fim, o impacto contra o solo que causou as vítimas fatais.

A Polícia Civil de Minas Gerais também abriu um inquérito para investigar o acidente e concluiu que houve negligência e imprudência por parte dos pilotos na conduta que levou ao impacto com o solo.

“Houve imprudência por parte da tripulação por ter alongado a perna do vento e ter saído da zona de proteção do aeródromo. Já no ato de negligência, foi a falha da análise prospectiva na questão do plano de voo, pois tudo leva a crer que eles não tomaram ciência das cartas que previam as linhas de transmissão, bem como não seguiram os procedimentos padrões operacionais previstos para a aeronave”, afirmou o delegado Sávio Assis, em entrevista concedida em novembro de 2023, quando a investigação policial foi concluída.

Diante da conclusão, o inquérito policial atribui três homicídios culposos aos pilotos. Como eles também morreram no acidente, a punição foi extinta e caso foi arquivado.