Trento lidera ranking de qualidade de vida na Itália

Ansai Ansa 05/06/2024 - 13:01

ROMA, 5 JUN (ANSA) – A cidade de Trento, no norte do país, ficou em primeiro lugar em uma classificação das cidades italianas de acordo com sua qualidade de vida.

O ranking foi elaborado pelo Instituto Nacional de Estatísticas (Istat) e a União Europeia.

Já a cidade de Taranto, na Puglia, sul da Itália, devastada pela poluição da antiga siderúrgica Ilva, ficou em último lugar na classificação.

A pesquisa disse que os italianos “geralmente vivem muito bem em suas cidades, com picos de satisfação polarizados entre o norte e o sul”.

O levantamento ainda afirmou que, em relação a alguns serviços, como saúde e transporte, os cidadãos italianos não estão muito satisfeitos, especialmente no sul. (ANSA).