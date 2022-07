++ Trens entre Roma e Florença são suspensos por incêndios ++

ALLERONA, 19 JUL (ANSA) – O tráfego ferroviário da linha direta entre as cidades italianas de Roma e Florença foi interrompido nesta terça-feira (19) por conta de incêndios florestais na área de Allerona, na região da Úmbria, informam as autoridades. Essa é a segunda grande interrupção do dia por conta de problemas do tipo. Mais cedo, o tráfego até Trieste também sofreu com problemas. (ANSA).