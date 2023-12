Trens entre Londres e continente europeu são cancelados por inundações na Inglaterra

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 30/12/2023 - 20:17 Para compartilhar:

A empresa ferroviária Eurostar anunciou, neste sábado (30), o cancelamento de todos os trens até o fim do dia devido à inundação de vários túneis no sudeste da Inglaterra. À noite, a companhia informou que o tráfego será normalizado no domingo.

Todos os trens Eurostar tendo como origem e destino a capital britânica foram cancelados após a inundação dos túneis entre St Pancras International (estação de saída e chegada do Eurostar) e Ebbsfleet (sudeste), deixando 30.000 passageiros bloqueados às vésperas do Ano Novo em Londres, Paris, Bruxelas e Amsterdã.

As enchentes “não melhoraram e os serviços ferroviários não podem funcionar”, explicou a Eurostar.

Os cancelamentos ocorrem em um dos finais de semana com maior tráfego de passageiro do ano.

Segundo um comunicado da empresa, foram cancelados no total 41 trens. Pediu-se aos clientes que visitassem o site da companhia na internet para “averiguar a compensação a que têm direito”.

A operadora ferroviária britânica South Eastern Railway indicou pela manhã que as perturbações poderiam durar “até o fim do dia”, o que não foi confirmado pela Eurostar.

Ao meio-dia, em St Pancras, milhares de passageiros aguardavam, com celulares em mãos, com a esperança de poder reservar um voo, um ferry ou um hotel em Londres.

Na noite deste sábado, a Eurostar informou que no domingo os trens vão circular normalmente, embora “as estações estarão realmente muito cheias devido ao incidente”.

Em 21 de dezembro, no início das feriados de final de ano, os passageiros da Eurostar também enfrentaram cancelamentos provocados por uma greve surpresa. Um total de 30 trens foram cancelados neste dia.

O tráfego normalizou em 22 de dezembro após um acordo entre os sindicatos e a direção do grupo, proprietário de 55,75% da companhia ferroviária pública francesa SNCF.

