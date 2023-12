Trenó de Papai Noel é apreendido em blitz na BA e condutor recusa bafômetro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/12/2023 - 17:05 Para compartilhar:

Um veículo caracterizado como trenó de Papai Noel, que estaria carregado de presentes, foi apreendido por agentes de trânsito na noite deste domingo, 24, durante uma blitz em Salvador, capital da Bahia.

Conforme a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), superintendência municipal de trânsito, o veículo estava com a placa de identificação em local não visível e, para complicar, o motorista se negou a fazer o teste do bafômetro. Não há informações sobre o destino dado aos presentes, que seriam distribuídos em comunidades periféricas da capital baiana.

O “trenó”, adaptado sobre um triciclo e enfeitado com luzes de Natal na cor vermelha, foi abordado na Avenida Reitor Miguel Calmon, na região do Vale do Canela. O motorista não foi identificado pela Transalvador e nem localizado pelo Estadão até a publicação deste texto; o espaço segue aberto para manifestação.

Vídeos que circulam em redes sociais mostram o momento da abordagem. Os internautas comentaram a cena incomum. “Gente, parece que o trenó estava com o licenciamento atrasado. Deu ruim pro Papai Noel em Salvador”, disse um internauta que postou o vídeo. “A placa do ‘trenó’ estava irregular e foi apreendido com os presentes. Aqui tudo pode acontecer”, postou outro.

A Transalvador informou: “Diante desses fatos, os agentes de trânsito acharam prudente remover o veículo para a sede da Transalvador, onde a situação da placa deve ser regularizada e o automóvel liberado”, disse, em nota. A recusa em fazer o teste do bafômetro sujeita o condutor a autuação por infração gravíssima, com multa de R$ 2,9 mil e suspensão de 12 meses da Carteira Nacional de Habilitação.

