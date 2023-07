Tremores de terra atingem cidades do Ceará

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/07/2023 - 12:10 Compartilhe

Tremores de terra atingiram cidades do Ceará na noite de quarta-feira, 26. De acordo com o LabSis (Laboratório Sismológico) da UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do Norte), o maior tremor de magnitude 2.7 foi registrado no município cearense de Chorozinho.

O que aconteceu:

Ainda segundo o LabSis, outros 23 tremores de baixa magnitude foram registrados, indicando sismicidade ativa na região;

O tremor de maior magnitude foi sentido pela população de Chorozinho e também por moradores do município de Cascavel, ambos localizados na região metropolitana de Fortaleza;

Moradores de Pacajus e Horizonte também relataram terem sentido os tremores;

O abalo sísmico pode ter atingido uma área de aproximadamente 30 km.

