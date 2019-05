Tremor de magnitude de 8,1 graus abala noroeste do Peru

Um terremoto de magnitude 8,1 graus na escala Richter afetou o distrito de Lagunas, província de Alto Amazonas, no noroeste do Peru, às 2h41 da madrugada (4h41 horário de Brasília), segundo o Instituto Geofísico do Equador

O sismo foi sentido em diversas regiões do país, inclusive a capital Lima. De acordo com a Andina, Agência Peruana de Notícias, o tremor foi observado em países vizinhos (Brasil, Equador e Colômbia).

O Observatório Sismológico da Universidade de Brasília (UnB) confirma que o “forte terremoto” foi “provavelmente sentido em várias partes do Brasil”, inclusive em Manaus (AM).

Pelo Twitter, o presidente do Peru, Martín Vizcarra pediu calma a todos cidadãos e informou que o Centro de Nacional de Operações de Emergência avalia as zonas afetadas.