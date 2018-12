Tremor de 4,8 graus atinge o sul da Itália

Um tremor de magnitude 4,8 na escala Richter atingiu, na última noite, áreas próximas ao Vulcão Etna, na Sicília. Há informações de feridos e danos em construções antigas, como a fachada de uma igreja tradicional. Por medida de precaução, uma estrada próxima ao local teria sido fechada provisoriamente.

O mais ativo vulcão da região entrou em erupção na véspera do Natal. De acordo com o Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia de Itália, o tremor ocorreu às 3h19 (2h19 em Lisboa), a apenas um quilómetro de profundidade. A imprensa italiana cita pelo menos dez feridos. O epicentro foi localizado entre as cidades de Viagrande, Trecastagni Aci Bonnacorsi.

A região de Catânia, na costa leste da Sicília, já sacudida por centenas de pequenos tremores. O abalo da madrugada dessa quarta-feira foi, até o momento, o mais intenso, e a terra continuou a tremer durante várias horas, com o registro de 11 sismos de menor magnitude. Anteontem (24), o aeroporto da região chegou a ser fechado por algumas horas.

O chefe do Departamento de Proteção Civil, Angelo Borrelli, convocou uma reunião do Comitê Operacional de Roma.

*Com informações da RTP, emissora pública de televisão de Portugal