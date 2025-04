Trem de luxo ‘La Dolce Vita’ é inaugurado na Itália

ROMA, 3 ABR (ANSA) – O primeiro trem de luxo inteiramente projetado e construído na Itália, o chamado “La Dolce Vita Orient Express”, foi inaugurado nesta quinta-feira (3) na estação Ostiense de Roma.

A primeira viagem está marcada para o dia 4 de abril, com destino a Montalcino, na região da Toscana.

Criado pela Arsenale e pela Orient Express, com o apoio da Fondazione FS Italiane e dos trens turísticos italianos FS, o comboio percorrerá 14 regiões da Itália, com oito itinerários pensados para o turismo internacional de alto padrão.

Os destinos estendem-se de Veneza a Portofino, de Siena ao Sassi de Matera, dos vinhedos de Montalcino à rota das trufas em direção a Nizza Monferrato, até as etapas sicilianas de Catânia, Palermo e Taormina.

O trem é composto por 31 cabines, sendo 18 suítes e 12 deluxe (cabines de luxo) que se somam a suíte especial “La dolce vita”.

A bordo, os passageiros vão conseguir desfrutar de menus criados pelo chef Heinz Beck, que acumula três estrelas Michelin.

O design do “La Dolce Vita” é uma homenagem à época dourada do cinema italiano e à cultura dos anos 1960, refletindo o glamour e a elegância dessa era. Todo o interior é decorado com detalhes artísticos e materiais nobres, como madeira, veludo, e mármore, a fim de oferecer uma sensação de opulência e sofisticação.

