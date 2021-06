‘Trem de Dante’ repete itinerário do poeta na Itália

FLORENÇA, 7 JUN (ANSA) – Em meio às comemorações pelo sétimo centenário da morte de Dante Alighieri (1265-1321), a Itália inaugurou no último fim de semana um trem histórico que percorre a linha entre Florença e Ravenna, cidades que marcaram o início e o fim da vida do sumo poeta.

A viagem inaugural ocorreu no último domingo (6), começando na estação florentina de Santa Maria Novella. Movido por uma locomotiva a vapor, o “trem de Dante” vai percorrer a antiga ferrovia faentina, aberta há mais de 100 anos, em todos os fins de semana entre julho e outubro.

O percurso de mais de 100 quilômetros prevê várias paradas ao longo do caminho, que passa por locais que serviram de inspiração para o poeta em seu exílio de Florença.

“A partida deste trem é mais um passo rumo à volta da normalidade”, disse o ministro da Cultura da Itália, Dario Franceschini, que participou da viagem inaugural.

Esse também foi o primeiro evento público do calendário oficial pelo sétimo centenário da morte de Dante, que prevê centenas de iniciativas ao longo do ano, inclusive no exterior.

“A cultura atravessou momentos terríveis, um verdadeiro deserto, mas agora está recomeçando”, acrescentou Franceschini. (ANSA).

